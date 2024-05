Napoli Bologna probabili formazioni, Calzona cambia ancora: novità in difesa

Si avvicina sempre più la sfida tra Napoli e Bologna: Francesco Calzona è pronto a cambiare ancora in difesa.

Manca sempre meno alla fine di questa stagione fallimentare. Il Napoli non ha più nulla da chiedere a questo campionato se non la qualificazione alla prossima Conference League che però, passa anche dai risultati di Fiorentina e Atalanta nelle rispettive finali europee.

Sono solo tre le gare che separano il Napoli dalla fine di un’agonia durata un’intera stagione. In estate, poi, ci sarà tempo per riposare e soprattutto resettare ed eliminare le scorie negative che una stagione di questo tipo può inevitabilmente lasciare.

Dopo la grande gioia scudetto, quest’anno in casa Napoli non ha funzionato praticamente nulla. Gli azzurri, ora, sono chiamati ad affrontare con il massimo impegno le ultime tre sfide di Serie A per concludere con dignità una stagione pessima.

Il primo match sarà contro il Bologna e Francesco Calzona pare sia pronto a cambiare nuovamente l’undici titolare.

Napoli-Bologna: una novità nella formazione azzurra

Il match tra Napoli e Bologna è in programma per domani alle ore 18.00. Gli azzurri ospiteranno al Maradona quella che è stata la vera sorpresa della stagione.

La squadra di Thiago Motta, infatti, è attualmente al 4° posto in classifica e ad un passo da una storica qualificazione alla Champions League. Prima, però, c’è da affrontare le ultime fatiche di una stagione da incorniciare.

Contro il Bologna, Francesco Calzona si affiderà alla formazione sulla carta migliore. Per gli azzurri sarà importante il ritorno di Kvaratskhelia, ma ci sarà una novità anche in difesa. Dopo l’assenza contro l’Udinese, tornerà al centro della difesa Juan Jesus.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3, probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona BOLOGNA (4-1-4-1, probabile formazione): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, Urbański, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

All’andata il Napoli non riuscì ad andare oltre all’1-1 allo Stadio Dall’Ara di Bologna. Victor Osimhen sbagliò un calcio di rigore e venne sostituito, con conseguenti polemiche al momento del cambio, da Rudi Garcìa. Quello, probabilmente, è stato il primo momento critico della gestione Garcìa e della stagione del Napoli. Da quel momento, poi, la stagione degli azzurri ha vissuto un vero e proprio tracollo verticale.

Ora, a distanza di mesi, da quella partita, gli azzurri sono chiamati a salvare la faccia dopo una stagione che di indimenticabile ha solo le tante umiliazioni subite nel corso dell’anno.