De Laurentiis, che attacco dalle leggende del Napoli: “Solo a noi non è concesso”

De Laurentiis, attacco da non credere da parte degli ex Napoli in occasione della vittoria del primo scudetto azzurro: tutti i dettagli

Oramai un anno fa il Napoli festeggiava a Udine il terzo scudetto della sua storia. Un anno dopo il club, in una situazione di classifica totalmente diversa, ha ricordato il successo atteso in città da oltre trent’anni con un docu-film che sta spopolando in tutte la sale d’Italia. Un ricordo indelebile nella mente dei tifosi azzurri, che tramanderanno per generazioni i ricordi legati al 4 maggio 2023.

Nel mese di maggio ricade però anche un altro anniversario importante. Il 10 maggio 1987 è una data storica perché il Napoli di Maradona vinceva il primo scudetto della propria storia. Nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, in città sono ancora tanto ben voluti i beniamini di quella strabiliante squadra. In diretta a Radio Kiss Kiss sono quindi intervenuti, in occasione del trentasettesimo anniversario del primo scudetto, tre leggende azzurre: Moreno Ferrario, Fernando De Napoli e Giuseppe Bruscolotti.

Attacco a De Laurentiis dalle leggende del Napoli: le dichiarazioni

Intervenuti in diretta durante la trasmissione di Radio Goal, il programma condotto da Valter De Maggio, le leggende del Napoli non hanno risparmiato l’attuale società, che – secondo il loro parere – negli anni ha trascurato il loro operato.

Beppe Bruscolotti, storico capitano azzurro ha quindi detto: “La storia del Napoli l’abbiamo iniziata noi, c’è poco da fare. Un peccato che la società attuale non ci ha mai invitato a nessuna iniziativa, allo stadio, in tribuna, a vedere le partite del Napoli attuale come fanno gli altri club, tranne noi che non si sa il perché”.

Infine, Bruscolotti ha ricordato i bei momenti legati a quella storica annata di successo:

“Nel primo scudetto c’erano tanti napoletani nella rosa del Napoli che , un supporto costante, tutti hanno avuto il giusto ruolo, bellissimi ricordi, la forza del gruppo, la sincerità, la voglia di divertirsi. La nostra forza era la compattezza, il nostro spogliatoio era uno spettacolo“.

Rincara la dose anche Nando De Napoli, che afferma: “Il Napoli attuale non ci ha mai considerato, non ha mai fatto neanche una manifestazione dove ci ha coinvolti. Siamo un po’ snobbati e mi dispiace. Non voglio fare polemica, ma volevo sottolineare questa cosa“. L’ex centrocampista però non ha dubbi: “Il primo scudetto un ricordo bellissimo, fa piacere ricordarlo e tenerlo vivo”, spiega in diretta.

Alle loro parole si aggiungono quelle di Moreno Ferrario, che polemizza: “Pensano che la storia del Napoli sia nata con loro”. Un attacco non da poco alla società e al presidente De Laurentiis, che più volte in passato si è scontrato con ex calciatori del Napoli.