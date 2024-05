Ultim’ora, da Parigi l’annuncio ufficiale: la notizia riguarda il Napoli – VIDEO

Terremoto in casa PSG, pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale che scuote l’intero panorama calcistico: la notizia sul Napoli.

L’estate che attende l’intero mondo del calcio sarà una delle più esplosive di sempre. Saranno davvero tantissimi i giocatori di primissimo livello che cambieranno casacca al termine della stagione.

A dare il via a questo incredibile effetto domino sarà una delle superstar mondiali del calcio. Pochi minuti fa, infatti, Kylian Mbappé attraverso un video pubblicato sui propri canali social ufficiali ha annunciato il proprio addio al Paris Saint Germain. La notizia era nell’aria da diverso tempo, ma per la prima volta il francese ha annunciato ufficialmente l’addio ai transalpini al termine della stagione.

Un addio che inevitabilmente avrà importanti ripercussioni sull’intero panorama calcistico mondiale. Con ogni probabilità il futuro di Mbappé sarà al Real Madrid con Carlo Ancelotti che è pronto ad accoglierlo a braccia aperte e a godersi un attacco galattico formato da Mbappe, Vinicius Jr, Rodrygo e Bellingham.

L’addio di Mbappe apre le porte del Paris Saint Germain a diversi calciatori e il Napoli dovrà prestare molta attenzione in estate.

Mbappé dice addio al PSG: il Napoli ora trema davvero

Il Paris Saint Germain, ora, è chiamato a sostituire in maniera adeguata la sua stella più brillante. Kylian Mbappé, infatti, per anni è stato il vero volto del club parigino nonostante la presenza in squadra di due mostri sacri come Lionel Messi e Neymar.

Il suo addio, ora, lascia un vuoto difficilmente colmabile, ma il PSG ha il dovere e soprattutto i mezzi per andare a sostituire in maniera adeguata il numero 10 della nazionale francese.

La notizia dell’addio a fine stagione di Mbappé, inoltre, interessa anche il Napoli. Da tempo, infatti, il PSG segue con attenzione Victor Osimhen. L’addio del nigeriano a fine stagione è ormai scontata da tempo e ora i transalpini potranno affondare definitivamente il colpo.

Oltre a Osimhen, il PSG ha messo nel mirino anche l’altra stella azzurra, Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano, secondo le ultime voci di mercato, è in cima alla lista dei desideri di Luis Enrique per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il Napoli potrà respingere gli attacchi, ma prima c’è da trovare l’accordo con Kvara per il rinnovo di contratto.

Dopo ben sette anni, dunque, termina la storia d’amore tra Mbappé e il PSG. L’attaccante francese già in passato era stato vicinissimo all’addio, ma alla fine era sempre restato all’ombra della Tour Eiffel. Nel breve videomessaggio pubblicato sui suoi profili social, Mbappe ha voluto ringraziare l’intero club parigino e soprattutto i tifosi che lo hanno sempre sostenuto.

Di seguito il video: