Conte Napoli, De Laurentiis non getta la spugna: pronta una nuova strategia

De Laurentiis crede ancora nella possibilità Antonio Conte come prossimo allenatore del Napoli: pronta una nuova strategia

Il tema più caldo in casa Napoli è senza alcun dubbio la scelta del prossimo allenatore. Sulla panchina del Napoli per la prossima stagione non siederà quasi certamente Francesco Calzona, che si appresta a dirigere le ultime tre gare da tecnico dei partenopei. Il sogno del presidente De Laurentiis è quello di portare in azzurro Antonio Conte, alla ricerca di una nuova esperienza in Italia dopo un anno di stop.

Le alternative sono rappresentate da nomi economicamente più abbordabili come Gasperini, Pioli o Italiano. Nonostante le alte richieste però il presidente De Laurentiis non ha intenzione di mollare la presa. Ecco quindi che, affiancato da Manna e Chiavelli sta studiando una nuova strategia per trovare l’accordo definitivo e affidare al tecnico pugliese la panchina del club partenopeo per la prossima stagione.

Conte Napoli, si muove De Laurentiis: le ultime news

Stando a quanto raccolto da Marco Giordano, in esclusiva per SpazioNapoli, si sta lavorando duramente per trovare un’intesa. Come anticipato dalla nostra redazione qualche tempo fa quello che sta frenando la trattativa è il lato economico. Il matrimonio tra Conte e il Napoli è possibile, la volontà delle parti in questione c’è, ma ci sono ancora tanti aspetti sui quali lavorare, prettamente di tipo economico.

Conte “costa” 20 milioni di euro, troppo per il Napoli. Ecco quindi che ciò che si deve fare è trovare un modo per attutire l’esborso di denaro e gravare meno sulle casse del club, a maggior ragione senza la qualificazione in Champions.

Molto dipende dai bonus, sui quali alcune questioni fiscali permettono trattative più scorrevoli. La parte fissa dovrebbe aggirarsi attorno ai 6 milioni di euro. Ai 20 milioni di euro citati in precedenza ci si potrebbe poi attraverso bonus legati alla qualificazione in Champions League, obiettivo del nuovo Napoli. Lo scudetto sarebbe forse troppo azzardato come primo obiettivo del nuovo corso.

Tuttavia, da qui ad uno stato avanzato della trattativa ci sono ancora degli step da fare. I problemi sono sostanzialmente di tipo finanziario e i bonus possono essere la chiave per sbloccare le trattative.

Conte, De Laurentiis lavora sull’erogazione di bonus: l’indiscrezione

