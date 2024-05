Mercato Napoli, l’annuncio è una mazzata: non vestirà la maglia azzurra il prossimo anno

Si complica il mercato del Napoli: l’obiettivo azzurro non vestirà la maglia dei partenopei nella prossima stagione.

Il Napoli si muoverà tantissimo sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Gli azzurri devono obbligatoriamente tornare in Champions League nella prossima stagione e per farlo c’è bisogno di un’importante campagna acquisti.

Prima di affondare i vari colpi in programma, il Napoli, però deve risolvere l’incognita allenatore. In base alla scelta di chi siederà in panchina la prossima stagione, la dirigenza azzurra si muoverà di conseguenza sul mercato.

Nel frattempo, però, il Napoli non è assolutamente immobile sul mercato. Consapevoli dell’addio di Osimhen, gli azzurri stanno sondando diverse alternative che potenzialmente possono piacere al prossimo allenatore del Napoli. Tra queste c’è sicuramente Artem Dovbyk, centravanti del Girona e attuale capocannoniere ne “LaLiga“.

Si complica l’affare Dovbyk-Napoli: c’è l’annuncio di mercato

Artem Dovbyk ha entusiasmato nel corso di questa stagione. Grazie ai suoi gol, il Girona ha sorpreso tutti in campionato e attualmente si trova al 2° posto in classifica con un punto di vantaggio sul Barcellona.

Grazie alle sue prestazioni, l’attaccante ucraino ha attirato su di sè l’interesse dei top club europei, tra cui anche il Napoli.

L’edizione online di AS, però, frena l’entusiasmo della dirigenza azzurra. Secondo quanto riportato, pare che il Girona abbia bloccato la cessione a fine stagione del proprio centravanti. Aleksey Lyundovskiy, agente di Dovbyk, ha informato la dirigenza spagnola dell’interesse di vari club per il giocatore, ma il Girona avrebbe deciso di inserire il centravanti nella lista degli incedibili e di affrontare la prossima Champions League con la propria punta di diamante.

Sempre AS, riferisce come l’interesse maggiore per Dovbyk sia proprio del Napoli che dovrà necessariamente sostituire Victor Osimhen e della Juventus. Cristiano Giuntoli, infatti, è sempre molto attento a tutti i movimenti di mercato per provare a trovare l’occasione giusta per rinforzare in maniera significativa la rosa.

La scelta del Girona di non cedere Artem Dovbyk, però, complica moltissimo i piani sul mercato del Napoli che ora dovrà virare necessariamente su altri profili. I nomi sono ormai noti da tempo. Sul taccuino di Giovanni Manna, infatti, ci sono Santiago Gimenez e Jonathan David. Nelle ultime ore, poi, aveva preso corpo l’idea dello scambio con il Chelsea tra Lukaku e Osimhen oltre, ovviamente, ad un’importante cifra cash che i Blues darebbero al Napoli.