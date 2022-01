Spalletti: De Laurentiis cambia idea sul contratto del tecnico, succederà subito

Senza dubbio l’operato di Luciano Spalletti, fino a oggi, alla guida del Napoli è stato eccellente, sia per i risultati – tenendo presente anche le numerose defezioni di queste settimane – che per la rivalorizzazione di diversi calciatori in rosa.

Salernitana Napoli Spalletti

Ciò non passa inosservato ad Aurelio De Laurentiis, che è pronto a blindare il tecnico con un nuovo contratto. A fare il punto della situazione è La Repubblica:

“De Laurentiis aveva inizialmente subordinato la permanenza di Spalletti sulla panchina del Napoli al ritorno in Champions League. Ma l’esigenza di programmare la prossima stagione in anticipo e soprattutto l’eccellente lavoro fatto finora dall’allenatore toscano ha convinto a stringere i tempi il presidente, che s’è già convinto di avere affidato all’uomo giusto la panchina azzurra per il presente e pure per il futuro.

De Laurentiis (Imago)

(…) Spalletti ha dato il meglio di sé nella tempesta e la sua esperienza anche carismatica ha conquistato De Laurentiis, che ha deciso di affidargli la panchina del Napoli pure per le prossime due stagioni”.

Francesco Fildi