Nella giornata di ieri il nome di Faouzi Ghoulam è entrato con prepotenza nei radar della Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Il Napoli, in ogni caso, dovrebbe non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno e la società biancoceleste – stando ai rumors delle scorse ore – potrebbe provare ad inserire.

NAPLES, ITALY – JANUARY 09: Faouzi Ghoulam of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli v UC Sampdoria at Stadio Diego Armando Maradona on January 09, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

A parlarne è anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, confermando difatti la trattativa in essere tra le parti. Il quotidiano fa sapere che “il club azzurro non si opporrebbe a un suo addio già a gennaio, e dunque sarebbe disposto anche a liberare l’ex Saint Etienne a zero. Condizioni – si legge – che la Lazio potrebbe accettare fin da subito pur di regalare un rinforzo di esperienza e già conosciuto dal proprio tecnico.

Francesco Fildi