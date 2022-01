Juan Jesus esulta sui social: “Questo gol è per voi”

Larga vittoria per il Napoli nel match contro la Salernitana, con il risultato di 4-1. Gli azzurri partivano senza dubbio favoriti vista sia la differenza di rose fra le squadre e anche la situazione di emergenza in cui versavano i salernitani. Dopo un po’ di fatica nel primo tempo, il Napoli è riuscito a consolidare il risultato senza problemi nella ripresa.

Protagonista del match, il difensore azzurro Juan Jesus, autore del suo primo gol con la maglia del Napoli dopo i ben due gol annullati in precedenza in questa stagione. Anche questo gol era stato inizialmente annullato dall’arbitro per poi essere successivamente convalidato con l’ausilio del VAR.

Foto: Getty Images- Juan Jesus

Il brasiliano ha espresso la sua gioia sui social al termine della partita, con anche un annuncio relativamente ad una gioia familiare in arrivo: “Questo è per chi ha creduto in me, per chi mi ha dato fiducia in un momento non semplice, per chi mi ha incitato al mio arrivo, per chi mi mi ha caricato tutta l’estate scorsa, per la mia famiglia e per te…piccola Maya! Ti aspettiamo!”.