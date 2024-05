Ferrara vice Conte? L’ex Juventus spiega le voci delle ultime settimane: sorpresa per i tifosi

Antonio Conte sarebbe molto vicino al Napoli secondo le ultime voci, il vice del tecnico pugliese potrebbe essere Ferrara.

La panchina del Napoli resta ancora un nodo da sciogliere. Con ogni probabilità, Aurelio De Laurentiis scioglierà le proprie riserve solamente al termine del campionato, scegliendo definitivamente il condottiero della stagione della rinascita.

I nomi sono i soliti: Gian Piero Gasperini, Stefano Pioli, Vincenzo Italiano ed Antonio Conte. Quattro allenatori italiani, personaggi che conoscono perfettamente la Serie A e che ad oggi, dopo le 3 scelte consecutivamente sbagliate del post Luciano Spalletti, rappresenterebbero una sorta di garanzia dinanzi agli occhi del patron.

Ferrara, le dichiarazioni pre finale di Coppa Italia: l’ex difensore sul possibile futuro al Napoli

Secondo le ultime voci di calciomercato, però, ad oggi sarebbe proprio Conte il favorito per il ruolo di allenatore del Napoli. L’ex Inter e Juventus, corteggiato da De Laurentiis sin dallo scorso inverno, avrebbe pian piano ceduto alle avances del leader della FilmAuro.

L’allenatore pugliese, da sempre voglioso di vittorie e molto ambizioso, sarebbe oggettivamente la scelta più adatta per dare una scossa all’ambiente, assopitosi dopo gli ultimi tristi ed indecenti mesi, inoltre, rappresenterebbe un chiaro messaggio dallo stesso De Laurentiis, che in prima persona ha sbagliato qualsiasi operazione nel post – scudetto.

Secondo i vari addetti ai lavori, l’ex bandiera della Juventus potrebbe essere affiancato al Napoli nel ruolo di vice da Ciro Ferrara, storico campione d’Italia e d’Europa (Coppa UEFA), in maglia azzurra, seppur lasciatosi in malo modo con la piazza. Intercettato ai microfoni di SportMediaset, lo stesso Ferrara ha voluto commentare queste voci, non chiudendo la porta al Napoli a quanto pare:

“Mi spiace se un mio post può aver equivocato. Si sta concludendo una stagione con DAZN. Per adesso non ho nessun contratto, a fine stagione sono svincolato”.

Insomma, quelle che sembrano le classiche dichiarazioni di rito, non essendoci ad oggi un contratto firmato e depositato. Ma quel: “Per adesso”, annesso al: “Fine stagione sarò vincolato”, potrebbe significare qualcosa, più di qualcosa. Il rapporto tra Ferrara e Conte è un qualcosa di lunga data, una storia nata nel corso degli anni vincenti alla Juventus e che ha legato i due, che qualcosa stia bollendo in pentola?

Per ora non possiamo saperlo, i tifosi attendono, ma pare ormai chiaro e scontato che il nome di Antonio Conte sarebbe quello in grado di riaccenderli.