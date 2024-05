Luis Alberto-Napoli, Lotito lascia tutti a bocca aperta: le parole – VIDEO

Luis Alberto lascerà la Lazio la prossima estate, ad annunciarlo lo stesso calciatore spagnolo, accostato al Napoli ultimamente.

Luis Alberto l’ha comunicato spiazzando un pò tutti le scorse settimane, la sua intenzione è quella di lasciare dopo tanti anni la Lazio per tentare una nuova esperienza. Un fulmine a ciel sereno quello dello spagnolo, che pochi mesi fa aveva rinnovato con il club capitolino.

Alla base, probabilmente alcuni dissapori con la società, forse con il patron della Lazio stessa, Claudio Lotito, già protagonista di alcune separazioni dolorose e polemiche negli anni passati, con quella di Goran Pandev passata ormai alla storia.

Lotito senza freni su Luis Alberto: l’annuncio in diretta del patron della Lazio

Nei giorni scorsi, vari addetti ai lavori in sede di calciomercato hanno accostato il nome di Luis Alberto al Napoli. Nello specifico, il calciatore spagnolo potrebbe occupare la casella rimasta ormai orfana di Piotr Zielinski, che si accaserà a parametro zero all’Inter.

Nello specifico, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato italiano, ci sarebbe stato addirittura un contatto tra le parti, con una richiesta pervenuta ad Aurelio De Laurentiis di circa 15 milioni, una cifra nelle disponibilità del club partenopeo, ma che non avrebbe convinto a pieno il leader della FilmAuro.

Intercettato all’uscita dell’Assemblea di Lega, Claudio Lotito ha voluto rispondere alla domanda in merito al futuro di Luis Alberto. Una risposta diretta, di pancia, nel classico e vulcanico stile del presidente biancoceleste:

“15 milioni? Ma chi ve l’ha detto? Io personalmente non ho chiesto niente a nessuno, anzi, non è in vendita”.

Insomma, una chiusura che pare netta da parte di Lotito, ma questa uscita, conoscendo lo stile presidenziale, potrebbe essere unicamente provocatoria. Bisognerà capire nelle prossime settimane come si svilupperà tale situazione, ad oggi, l’unica certezza pare l’addio di Luis Alberto alla capitale, a meno che in casa biancoceleste non vogliano trattenere uno scontento in casa, scelta che storicamente, a prescindere dal club, non si è mai rivelata felice nel mondo del calcio.