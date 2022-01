Gol di Juan Jesus: reazione fantastica dei compagni

Arriva la prima rete del Napoli che al momento resta in vantaggio al minuto 18′ contro la Salernitana grazie alla rete di Juan Jesus.

Ma c’è un curioso retroscena dietro il gol del difensore, infatti, ricordiamo che il calciatore è andato a segno ben tre volte ma in due occasioni gli è stata negata la rete. Un po’ di sfortuna finora per Jesus desideroso di effettuare il suo primo gol in maglia azzurra ma che spesso gli è stato negato.

La reazione della squadra a seguito della rete di Juan Jesus

Infatti, anche stavolta c’è stato un episodio dubbio sulla rete a causa di un presunto tocco di mano di Elmas sul pallone che è poi arrivato fra i piedi del brasiliano.

Ma per la gioia del numero 5 azzurro con un check al VAR è stato poi tutto confermato e reputato regolare. Al momento della conferma del gol è stata poi inevitabile la reazione della squadra che ha travolto Juan Jesus schiaffeggiandolo bonariamente per congratularsi.