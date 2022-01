Zielinski, Rrahmani e Lobotka in campo: la Juve pensa al ricorso

Juventus–Napoli è stata condita da una vigilia molto articolata. Il club azzurro è partito per Torino imbottito di assenze a causa di infortuni, Coppa d’Africa e positività al Covid-19. Le ASL non hanno vietato la trasferta alla squadra di Luciano Spalletti ma è nato un giallo sulla possibilità di vedere in campo Zielinski, Rrahmani e Lobotka.

Juventus Napoli (Getty Images)

Juventus-Napoli, i bianconeri pensano al ricorso

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, annuncia che la Juventus sta valutando un possibile ricorsi perché il Napoli ha schierato Zielinski, Rrahmani e Lobotka nonostante il “divieto” delle ASL.

“Il Napoli ha preso una decisione: ha schierato Zielinski, Lobotka e Rrahmani, convinto di fare la cosa giusta, nel rispetto delle norme del protocollo ancora in vigore. Ma il famoso protocollo FIGC dice che i tesserati negativi ma in quarantena possono uscire per recarsi a giocare ed allenarsi. Così è. E vediamo oggi le risposte delle due ASL. Ma soprattutto cosa farà la Juventus, che è apparsa assai contrariata dalla presenze dei tre. Probabile che valuti un ricorso“.