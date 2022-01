“Il Napoli domina la Juventus”: azzurri più forti dell’emergenza

Il Napoli in emergenza si vede andar stretto il pareggio maturato contro la Juventus all’Allianz Stadium. I partenopei senza tantissimi calciatori arrivano a Torino rimaneggiati e con sole due alternative in panchina, Elmas e Petagna (senza considerare gli inesperti ragazzi della Primavera).

Napoli Juventus (Getty Images)

Gazzetta – Il Napoli domina la Juventus

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha analizzato il pareggio maturato all’Allianz Stadium tra Napoli e Juventus, esaltando la prestazione degli azzurri di Luciano Spalletti.

“Il punto conquistato dal Napoli ha un alto valore etico e racconta dignità, perché conquistato in condizione estreme. Rosa sfigurata da Covid, infortuni e Coppa d’Africa. In un’emergenza del genere, il Napoli non ha tirato a sopravvivere, ma ha giocato meglio, ha dominato il primo tempo, è passato in vantaggio con Mertens e ha concluso con il 56% di possesso in uno stadio in cui aveva perso 9 degli ultimi 10 precedenti. Un punto che dà fiducia e fa classifica perché tiene i bianconeri a -5″.