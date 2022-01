Criscitiello a sorpresa: “L’ASL di Torino può rispedire il Napoli a casa”

La vigilia di Juventus – Napoli è tormentata dall’allarme Covid. I casi positivi in casa azzurra sono aumentati col passare dei giorni e soltanto nel pomeriggio l’ASL Napoli 1 e 2 non si sono opposte alla partenza per Torino, con il giallo su Rrahmani, Zielinski e Lobotka che sembrerebbe rientrato.

Nel corso di ‘Speciale Calciomercato’, trasmissione in onda sull’emittente Sportitalia, il giornalista Michele Criscitiello ha così commentato la vicenda:

“Ciò che sta succedendo è assurdo, buone colpe sono delle ASL”, attacca nel corso del suo intervento.

“E’ assurdo pensare che l’ASL di Napoli dia l’ok mentre quella di Torino potrebbe rispedire tutti a casa. E’ incredibile che il Governo non dica cosa fare alle ASL, è una situazione che possiamo definire tragicomica”.

Francesco Fildi