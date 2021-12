Dopo l’addio di Manolas, il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale da affiancare alla coppia Rahmani-Juan Jesus, considerata l’assenza di Kalidou Koulibaly impegnato in Coppa d’Africa.

Diversi i nomi sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli, tra questi, come riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe quello di Axel Tuanzebe.

Tuanzebe, classe 1997 alto 1,86m, attualmente all’Aston Villa ma di proprietà del Manchester United, piace molto al Napoli, che sta cercando di sondare il terreno per capire se ci sono le basi per un nuovo prestito a stagione in corso. Condizione che – al momento – non pare esistere visto che il Manchester United chiederebbe un investimento importante da parte del Napoli.

Chi è Tuanzebe, il difensore che piace al Napoli

Nato a Bunia, nella Repubblica Democratica del Congo, il 14 novembre 1997, si è trasferito in Inghilterra nel 2001. Nel settore giovanile del Manchester United supera tutte le trafile, venendo anche eletto miglior giovane del club al termine della stagione 2016/2017. Forte difensore centrale, Tuanzebe, all’occorrenza può anche essere adattato come terzino destro, anche se il suo ruolo preferito è quello in mezzo alla difesa.

Esordisce tra i professionisti il 29 gennaio 2017, nel quarto turno di FA Cup contro il Wigan, schierato titolare da Josè Mourinho.

In totale, Tuanzebe con i Red Devils ha collezionato 37 partite ufficiali.

In questa stagione, è andato in prestito all’Aston Villa (dove aveva già giocato, sempre in prestito, nella stagione 2017/2018): collezionando 11 presenze tra Premier League e Carabao Cup.

Domenico Visone