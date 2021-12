Ultim’ora Napoli: svelata la cifra offerta dal Toronto ad Insigne!

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulla complicata situazione che sta vivendo capitan Insigne a Napoli.

Giorno dopo giorno si sta sgretolando il suo rapporto con la tifoseria, oltre ad un già logorato rapporto con la società.

Insigne Napoli rinnovo

L’offerta da 3.5 milioni a stagione del presidente De Laurentiis non vedrà un aumento, e Lorenzo non ci sta, non accetterà meno di 5 milioni a stagione, per quello che sarà l’ultimo grande contratto della sua carriera.

Proprio per questo motivo è in pressing, fortemente, il Toronto. L’offerta del club di MLS è pari a 28 milioni di euro. Sette milioni a stagione per quattro anni, più benefit.

Inoltre c’è la possibilità di anticipare l’arrivo di Insigne, in quanto la stagione inizierà a marzo.