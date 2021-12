Insigne, il capitano è tentato da una destinazione!

Il quotidiano Repubblica, nella sua edizione odierna, ha analizzato la situazione riguardante il futuro di Lorenzo Insigne.

Il capitano non sta sicuramente vivendo il suo miglior periodo a Napoli. Dalle tante polemiche per il mancato rinnovo agli infortuni che non gli hanno concesso di rendere al meglio in questa stagione.

Insigne Napoli MLS

Tra i tanti problemi è subentrato il Covid, proprio il giorno dopo il suo rientro in gruppo, con la quasi certa convocazione per la gara di stasera, Insigne è risultato positivo al tampone molecolare.

Intanto, secondo il quotidiano, il rinnovo sembra lontano, ed il capitano ha iniziato a guardarsi intorno, in quanto dall’1 febbraio sarà libero di firmare con qualsiasi club.

Tra le tante squadre interessate, Insigne sembra attratto da un’esperienza lontano, in MLS, e forse proprio in quel Toronto di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi.