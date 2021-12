Notizia a sorpresa sulla Coppa d’Africa: succederà domani

Valter De Maggio, noto giornalista, ha annunciato una novità clamorosa riguardo la Coppa d’Africa durante la sua trasmissione radiofonica “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Mi arriva una notizia: domani molto probabilmente arriverà l’annuncio ufficiale del rinvio della Coppa d’Africa in programma a partire dal prossimo gennaio in Camerun”.

FOTO: Imago – Osimhen Anguissa

Questo consentirebbe al Napoli di preservare alcuni dei titolari della rosa: Koulibaly, Osimhen e Anguissa.

Negli ultimi giorni sono state molte le polemiche legate allo svolgimento della suddetta competizione, già rimandata per ben due volte. I club europei, soprattutto quelli inglesi, stanno cercando in tutti i modi di chiedere un rinvio all’estate della Coppa d’Africa o almeno di non far partecipare i propri giocatori.

La CAF ha smentito ufficialmente l’ipotesi di un ulteriore rinvio, mentre la FIFA e il suo presidente Gianni Infantino non sarebbero così sfavorevoli a un rinvio.