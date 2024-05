Spalletti, parole meravigliose sullo Scudetto: il messaggio fa commuovere i tifosi

Luciano Spalletti è tornato a parlare dello Scudetto con il Napoli. Di seguito le parole del CT della Nazionale Italiana.

La stagione passata ha concesso al Napoli di entrare nella storia del calcio italiano. Lo scudetto giunto in Campania dopo ben trentatré anni ha permesso all’intera piazza di godere per un traguardo inimmaginabile. Infatti, ad inizio anno, la squadra non partiva con i pronostici a favore (ancor più dopo tutte le cessioni). Ciò nonostante, i protagonisti si son guadagnati il tricolore sul campo a suon di ottime prestazioni in Italia e non solo. I calciatori hanno ovviamente un ruolo cruciale, ma gran parte del merito va a Luciano Spalletti. Fin dal suo arrivo all’ombra del Vesuvio si respirava un’aria diversa, una di quella che promette felicità e spensieratezza. Le aspettative sono state addirittura superate, visto l’incredibile successo destinato a restare per sempre negli almanacchi di questo sport.

Come già detto, quello di Luciano Spalletti è stato ovviamente un ruolo cruciale. L’allenatore toscano ha innanzitutto creato un gruppo coeso, dove all’interno nessun doveva sentirsi “estraneo”. Tale atteggiamento ha favorito ovviamente il gruppo squadra, il quale più volte è stato aiutato dai cosiddetti “sostituti”. Basti ad esempio ripensare ai gol pesantissimi siglati da Giovanni Simeone, il quale appariva sempre “affamato di reti”. Anche in questo, dietro era presente l’ottimo lavoro dell’attuale CT della Nazionale Italiana. Nonostante il passare del tempo, l’allenatore toscano è tornato a parlare del trionfo azzurro.

Spalletti: “Ho rincorso la vittoria dello scorso anno per tutta la mia vita”

Luciano Spalletti, attuale tecnico dell’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la presentazione di “Vivo Azzurro Tv” analizzando nuovamente lo scudetto conquistato con il Napoli.

Di seguito le sue parole.

“Ho rincorso tutta la vita la vittoria dello scorso anno, quando ci sono arrivato ho visto che quell’evento in sé stesso o quella coppa non è nulla. Io non saprei descrivere la coppa dello scudetto, ma se fossi un pittore ti saprei rappresentare tutte le facce della felicità dei napoletani quel giorno. Bisogna essere responsabili perché c’è bisogno di appartenenza e di italianità, dobbiamo essere all’altezza della situazione a prescindere dal singolo episodio”.

La storia d’amore tra Luciano Spalletti e il Napoli si è conclusa lo scorso anno, ma la verità è che resterà per sempre un rapporto indissolubile tra la città e il tecnico. Quest’ultimo, è attualmente riconosciuto come un vero e proprio “eroe” che ha reso reale il sogno della maggior parte dei napoletani.