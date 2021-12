Coppa d’Africa, la posizione della FIFA su un possibile rinvio

Ormai la Coppa d’Africa è praticamente alle porte. Il torneo, che si svolgerà in Camerun, avrà inizio il prossimo 9 gennaio, ma i calciatori convocati dalle nazionali partecipanti dovranno presentarsi in ritiro già dal 27 dicembre. Ma le pressioni per far rinviare nuovamente la competizione (già posticipata per ben due volte) sono tante. A fare il punto della situazione è stato il Corriere dello Sport.

I club europei, soprattutto quelli inglesi, stanno cercando in tutti i modi di chiedere un rinvio all’estate della Coppa d’Africa o almeno di non far partecipare i propri giocatori. Ma adesso si è fatta avanti anche la compagine egiziana dell’Al Ahly, che a inizio febbraio rischierebbe di partecipare al Mondiale per Club senza parecchi suoi tesserati. Mentre la CAF continua a smentire possibili rinvii, la FIFA e il suo presidente Gianni Infantino non sarebbero così sfavorevoli a un rinvio. La decisione sarà presa nei prossimi giorni.