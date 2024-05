Gasperini, notizia definitiva da DAZN: la decisione sul Napoli

In casa Napoli tiene banco la situazione legata al nuovo allenatore. De Laurentiis non ha sciolto ancora le riserve sul condottiero azzurro.

Sono giorni importanti per il Napoli in vista della prossima stagione. L’annata in corso è totalmente da dimenticare, motivo per il quale l’attuale nona posizione in classifica complica i piani della società. Quest’ultima, ha intenzione di ripartire e vuole farlo il prima possibile attraverso la scelta del nuovo allenatore. La missione non è però scontata come può sembrare, ancor più perchè il presidente Aurelio De Laurentiis sa di non poter commettere ulteriori errori. Non a caso, da diverse settimane sarebbero già partiti i casting per individuare il profilo più adeguato.

L’obiettivo numero uno porta ancora il nome di Antonio Conte. Quest’ultimo è nel mirino azzurro da diversi mesi, già quando ci fu l’esonero di Rudi Garcia. Inizialmente, la proposta venne rispedita al mittente, ma a distanza di alcuni mesi la situazione potrebbe essere del tutto diversa. Infatti, l’allenatore italiano ha già dato la propria disponibilità ai Campioni d’Italia uscenti, motivo per il quale la trattativa sta entrando nella fase cruciale. Ciò nonostante, però, restano vivi altri profili visto che non è presente ancora una scelta definitiva.

Allenatore Napoli, la scelta su Gasperini: le ultime

Come già detto in precedenza, Antonio Conte non è l’unico profilo sondato da Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo starebbe valutando altri profili come quello di Stefano Pioli, Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini. Le quotazioni di quest’ultimo si sono impennate nelle ultime settimane, visto il possibile addio all’Atalanta. A chiarire la situazione è stato Orazio Accomando, noto giornalista, che ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio profilo “X” analizzando la situazione. Di seguito le sue parole.

“Napoli: Gasperini destinato a restare a Bergamo. Si lavora ancora per Conte, in lista sempre Pioli e Italiano”.

Con ogni probabilità, Gian Piero Gasperini non sarà l’allenatore del Napoli nella prossima stagione. Il tecnico italiano vanta un ottimo rapporto con la proprietà Percassi, motivo per il quale l’addio sembra molto difficile. Inoltre, il condottiero degli orobici sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con ben due finali in cassaforte. Infatti, le quotazioni sono nuovamente in ribasso ed un possibile approdo in Campania sembrerebbe molto difficile. A tal proposito, Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di virare altrove e sondare un profilo completamente diverso, con Conte che è tornato in prima fila in seguito ai recenti rumors.