Calciomercato Napoli, occhi su un talentino greco: ha appena vinto la Youth League

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato. Gli azzurri mettono nel mirino un talento greco che ha vinto la Youth League.

Attorno al Napoli c’è grande attesa per capire meglio chi sarà il prossimo allenatore degli azzurri. Il momento delle decisioni finali è arrivato e tra poco Aurelio De Laurentiis dovrebbe scegliere in maniera definitiva il prossimo allenatore azzurro.

Nelle ultime ore sono in rialzo le quotazioni di Antonio Conte. Il tecnico salentino ha avuto un incontro con la dirigenza azzurra a Torino lo scorso sabato. L’accordo non è ancora stato trovato, ma le parti appaiono sempre più vicine e stanno emergendo anche i componenti dello staff che il tecnico potrebbe portare con sè a Napoli.

Nel frattempo, però, lo scouting azzurro continua a muoversi e a individuare profili che possano in qualche modo interessare a chi siederà sulla panchina azzurra nella prossima stagione. Le ultime voci di mercato vedono il Napoli interessato ad un astro nascente del calcio greco.

Il Napoli guarda in casa Olympiacos: occhi sul talentino greco

Il Napoli, da diversi anni ormai, ha iniziato un importante programma di crescita andando a pescare i giovani più interessanti sul panorama calcistico. Non è un caso, ad esempio, l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia con Cristiano Giuntoli che lo seguiva da diversi anni.

Ora il Napoli, secondo quanto riportato da “Giovanili Napoli“, ha messo gli occhi su un altro talentino greco dell’Olympiacos che ha impressionato in Youth League. Si tratta di Christos Mouzakitis, centrocampista classe 2006.

Nell’ultima Youth League, vinta proprio dall’Olympiacos, Mouzakitis ha davvero impressionato. In otto partite ha siglato ben 6 reti, di cui una in finale, e collezionato un assist. In patria è visto come uno dei talenti più interessanti del calcio greco e il Napoli vorrebbe anticipare la concorrenza.

Il suo contratto è in scadenza nel 2026, ma il Napoli sta lavorando per strapparlo al club greco già la prossima estate. In caso di acquisto da parte del club di De Laurentiis, sarebbe da capire se il Napoli vorrà tenerlo in prima squadra, in Primavera, oppure preferirà girarlo in prestito per farlo giocare con maggiore continuità.

L’acquisto di Mouzakitis andrebbe ad aggiungersi a quello di Popovic che lo scorso gennaio è stato girato in prestito al Monza insieme ad Alessio Zerbin. Il Napoli, dunque, punta fortemente sui giovanissimi che potranno sbocciare poi nei prossimi anni per assicurarsi un futuro roseo e ricco di soddisfazioni.