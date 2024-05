Mercato Napoli, Conte vuole un ex Juventus per l’attacco: Manna al lavoro

Antonio Conte pensa già ai rinforzi per il Napoli: il tecnico chiede un ex Juventus per l’attacco: Manna al lavoro per accontentarlo.

Il tema caldo del giorno in casa Napoli è sicuramente relativo al prossimo allenatore che siederà sulla panchina azzurra nella prossima stagione. Le speculazione e le voci di mercato vanno avanti da tantissimo tempo, ma adesso sembra che il Napoli sia entrato nel momento decisivo della sua scelta.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà in mattinata, pare che sabato ci sia stato un incontro tra Antonio Conte e la dirigenza azzurra. L’accordo si sarebbe tenuto a Torino e fa capire quanto il Napoli sia attivo per arrivare a portare Antonio Conte all’ombra del Vesuvio.

La notizia ha fatto sognare i tifosi azzurri che vedono nel tecnico salentino l’unico uomo adatto alla situazione catastrofica in cui versa il Napoli. Con la sua garra e tenacia, Conte potrebbe dare una scossa alla squadra che nel corso della stagione è stata da encefalogramma piatto.

Conte chiede un ex Juve, Manna al lavoro

Ad accendere sempre più le speranze dei tifosi azzurri ci sono anche alcune voci di mercato. Conte, infatti, starebbe già pensando ai rinforzi da apportare alla rosa azzurra. Il tecnico avrebbe già fatto una richiesta esplicita a Manna che ora è al lavoro per portare al Napoli un ex Juventus.

A rivelarlo è Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista ha spiegato che Conte reputa il Napoli una squadra forte e che con soli quattro colpi possa tornare in alto fin da subito.

Conte avrebbe chiesto, in particolare, un esterno destro che giochi a piede invertito. Tra i possibili nomi ci sono due ex Juve. Il primo è Matias Soulè, in prestito ora al Frosinone, mentre il secondo è Dejan Kulusevski che Conte ha già allenato al Tottenham.

Di seguito le parole di De Maggio:

“Ore caldissime per il nuovo allenatore del Napoli, è il momento della stretta finale, è il momento in cui capiremo chi potrà allenare la squadra azzurra: ci sono particolari sulle ultimissime novità relative al club. Conte pensa che il Napoli sia forte, aggiustandolo lo si può far risalire: con quattro acquisti, un centrale, una mezzala sinistra, un esterno destro ed un erede di Osimhen. Attenzione a Matias Soulé, a Conte piace molto un esterno d’attacco che giochi a piede invertito: io tengo una porticina aperta sul nome di Kulusevski”.

Oltre ad un esterno destro, Conte avrebbe chiesto anche un difensore centrale, una mezzala sinistra che possa sostituire Piotr Zielinski e ovviamente l’erede di Osimhen. Il Napoli, in attesa di svelare il nome del prossimo allenatore, si è già portato avanti da tempo. Giovanni Manna, infatti, sta sondando diversi profili che potenzialmente possano piacere al futuro tecnico del Napoli.