Biglietti Napoli-Lecce, super sconti per i tifosi: info e prezzi

L’ultima gara di campionato si giocherà allo Stadio Maradona e gli azzurri affronteranno il Lecce: comunicati i prezzi dei biglietti.

Finalmente la stagione del Napoli sta volgendo al termine. I tifosi azzurri non vedono l’ora che quest’agonia finisca al più presto. Il Napoli, infatti, ha disputato una delle peggiori stagioni di sempre nell’era De Laurentiis e ha ottenuto il triste primato di squadra campione d’Italia peggiore di sempre. Gli azzurri, infatti, hanno fatto peggio anche del Torino ’49/’50, quello post strage di Superga.

Nell’ultimo match gli azzurri sono crollati in casa contro il Bologna di Thiago Motta che ha conquistato una meritatissima qualificazione in Champions League. Ora, è tempo di rinascita in casa Napoli e molto dipenderà dal prossimo allenatore. Antonio Conte è in cima alla lista di De Laurentiis e nella giornata di sabato c’è stato un incontro a Torino per avvicinare le parti.

Prima di pensare al futuro, però, ci sono le ultime due gare di campionato da giocare. La prossima sarà al Franchi contro la Fiorentina, mentre l’ultima di campionato si giocherà al Maradona e gli azzurri affronteranno il Lecce.

Napoli-Lecce, tutte le info e i prezzi sui biglietti del match

L’ultima sfida casalinga della stagione si avvicina. Il Napoli affronterà il Lecce il prossimo 26 maggio alle ore 15.00. Questa mattina il Napoli, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato tutte le info e i prezzi dei tagliandi per assistere al match del Maradona.

Come sempre la vendita si articolerà in due fasi. La prima sarà riservata ai possessori di Fidelity Card, mentre la seconda sarà libera. I biglietti saranno acquistabili su TicketOne e per i possessori di Fidelity ci saranno anche degli importanti sconti.

Di seguito le caratteristiche delle due fasi:

FASE 1

La prima fase di vendita sarà dedicata ai tifosi possessori di Fidelity Card. La vendita inizierà domani 15 maggio alle ore 12:oo. Il Napoli, inoltre, spiega come il costo della Fidelity Card è di 20 euro. La vendita dedicata ai possessori di Fidelity Card, salvo esaurimenti posti, si concluderà alle 23:59 del 19 maggio.

Di seguito il costo dei tagliandi per i possessori di Fidelity Card:

Curve inferiori : 14€ (10 ridotto U30);

: 14€ (10 ridotto U30); Curve superiori : 20€ (14 ridotto U30);

: 20€ (14 ridotto U30); Distinti inferiori : 25€ (20 ridotto U30);

: 25€ (20 ridotto U30); Distinti superiori : 35€ (30 ridotto U30);

: 35€ (30 ridotto U30); Tribuna Nisida : 50€ (40 ridotto U30);

: 50€ (40 ridotto U30); Tribuna Posillipo: 60€ (45 ridotto U30).

FASE 2

La Fase 2 della vendita, invece sarà aperta a tutti. In questa fase non sarà più possibile usufruire degli importanti sconti riservati, invece, ai possessori di Fidelity.

Di seguito il costo dei tagliandi nella Fase 2:

Curve inferiori : 20€ (10 ridotto U30);

: 20€ (10 ridotto U30); Curve superiori : 25€ (14 ridotto U30);

: 25€ (14 ridotto U30); Distinti inferiori : 30€ (20 ridotto U30);

: 30€ (20 ridotto U30); Distinti superiori : 40€ (30 ridotto U30);

: 40€ (30 ridotto U30); Tribuna Nisida : 60€ (40 ridotto U30);

: 60€ (40 ridotto U30); Tribuna Posillipo: 70€ (45 ridotto U30).

Il Napoli, inoltre, informa che non sarà possibile acquistare tagliandi nella Curva B inferiore a causa di alcuni lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Napoli. I possessori di abbonamento in Curva B inferiore, riceveranno un tagliando equipollente in Curva A inferiore. La comunicazione arriverà via mail entro le ore 17.00 del 22 maggio.