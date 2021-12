In queste ore particolare attenzione è rivolta alla disputa della Coppa d’Africa. In mattinata un’indiscrezione della Francia ha infatti reso noto che la competizione sarebbe a rischio a causa della delicata situazione sanitaria. A fare luce sulla questione è stato un comunicato della stessa CAF, che ha annunciato comunque che i lavori per ospitare la competizione sono in corso.

Sembrerebbero non essere d’accordo i club europei. L’European Club Association (ECA) ha difatti minacciato di non liberare i giocatori, spedendo una mail nello scorso venerdì con destinataria la FIFA.

“A nostra conoscenza, la Confederazione calcistica africana non ha reso pubblico un protocollo medico e operativo”, si legge nella medesima. “In assenza dello stesso, i club non potranno liberare i propri calciatori”.

Francesco Fildi