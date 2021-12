Calciomercato Napoli, non solo Boga: piace un altro top del Sassuolo

Il Napoli di Luciano Spalletti ha iniziato a muovere i primi passi anche sul calciomercato. Se per gennaio è possibile che la società azzurra opti per l’innesto di qualche difensore, per giugno sono già diverse le zone del campo che si sta pensando di puntellare.

Calciomercato Napoli Frattesi

Calciomercato Napoli, Frattesi nel mirino: c’è anche l’Inter

Secondo quanto riferito da Repubblica, il Napoli si è messo sulle tracce di Davide Frattesi del Sassuolo. Il centrocampista neroverde sta dimostrando di essere uno degli uomini di maggior spessore della rosa di Dionisi e ha fatto gola ai top club italiani.

Sulle sue tracce, infatti, c’è anche l’Inter. Il Napoli, secondo il quotidiano, sta avendo colloqui con il suo entourage mentre la società nerazzurra sta parlando prima con la dirigenza emiliana. L’affare, però, non si concretizzerà, in un senso o nell’altro, nel mese di gennaio ma solo per l’estate.