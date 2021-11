Infortunio per Ambrosino, niente Italia U19: il messaggio dell'attaccante sui social

Tanta sfortuna per Giuseppe Ambrosino, giovane e promettente attaccante del Napoli Primavera, che aveva ottenuto la prima convocazione in Nazionale U19 grazie al ct Carmine Nunziata, che lo ha chiamato per il doppio impegno amichevole contro l'Ungheria date le sue ottime prestazioni.

Durante l'ultimo match casalingo per il campionato Primavera 1, pareggiato in extremis 1-1 con il Sassuolo, Ambrosino ha riportato una distorsione alla caviglia destra cercando di deviare in porta uno spiovente basso che arrivava dalla sua sinistra. Il match, durato 83' minuti per il numero 10, si è rivelato fatale a ridosso della primissima convocazione in azzurro per via di questo infortunio. Ambrosino, comunque, ha lasciato un messaggio sul suo profilo Instagram: "Dispiace molto perché sarebbe stata di sicuro un'esperienza bellissima... Sarà per la prossima".