Infortunio in Napoli-Sassuolo Primavera: l'aggiornamento sulle condizioni di Ambrosino

Apprensione in casa Napoli Primavera a causa dell'infortunio capitato a Giuseppe Ambrosino. L'attaccante azzurrino, infatti, è stato costretto al cambio nel corso del secondo tempo del match con il Sassuolo a causa di quella che sembrava una distorsione.

Al termine del match il tecnico del Napoli Primavera, Nicolò Frustalupi, ha parlato delle sue condizioni: "Le condizioni di Ambrosino? (uscito per infortunio, ndr). Non ho ben capito se sia stata una distorsione o una botta alla caviglia, ma penso non sia stato niente di grave. Sarebbe dovuto andare in Nazionale, ma vediamo i dottori cosa decidono. Ho visto la caviglia e non mi sembra gonfia".

L'attaccante sarebbe dovuto partire per aggregarsi con la Nazionale Under 19 per giocare le sfide con l'Ungheria l'11 e il 15 novembre. Nelle prossime ore, in base all'evolversi delle sue condizioni, sarà deciso se farlo partire o meno per la Nazionale.

Dai nostri inviati allo stadio Piccolo di Cercola: Pasquale Giacometti e Silvia De Martino