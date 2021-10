Dove vedere Napoli Bologna? L'avvicinamento alla decima giornata di campionato sta già facendo suscitare la domanda ai tanti tifosi, desiderosi di capire dove sintonizzarsi per vedere il match.

Napoli Bologna, come ci arrivano le due squadre

Tornato subito in campo Napoli e Bologna per il turno infrasettimanale del campionato di Serie A. I partenopei sono reduci dal buon pareggio ottenuto all'Olimpico contro la Roma per 0-0 e hanno conservato la vetta della classifica, ora appaiati con il Milan. E proprio i rossoneri sono stati gli avversari del Bologna nell'ultimo turno di campionato, perdendo in casa per 2-4 al termine di un match dalle mille emozioni. La squadra di Sinisa Mihajlovic con 12 punti occupa il nono posto in classifica ed è relativamente a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Dosare le forze sarà necessario per il Napoli, in virtù dei tanti impegni anche in Europa League. Ecco perché Spalletti, che non sarà in panchina vista la squalifica rimediata, opterà per qualche cambio. In porta ballottaggio tra Ospina e Meret, con un avvicendamento che sembra possibile in questa sfida. Difesa sicuramente confermata con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A metà campo possibili due cambi con Elmas e Demme pronti a far rifiatare Zielinski e Anguissa, con Fabian Ruiz confermato titolare. In avanti Lozano potrebbe giocare al posto di Politano, intoccabili Insigne e Osimhen.

Il Bologna invece dovrà fare a meno di ben due calciatori squalificati: parliamo di Soumaré e Soriano, entrambi espulsi nel corso del match con il Milan.

L'ultima sfida tra il Napoli e gli emiliani risale allo scorso 7 marzo, quando al 'Maradona' i partenopei si sono imposti 3-1 grazie alla doppietta di Insigne e alla rete di Osimhen ma hanno dovuto registrare il nuovo infortunio al crociato di Faouzi Ghoulam. Per il Bologna, a segno Soriano.

Dove vedere Napoli Bologna in tv Sky o DAZN?

Il match dei partenopei contro la formazione polacca sarà disponibile alla visione sia su DAZN che su Sky. Ecco tutti i dettagli:

Per seguire la diretta su DAZN, è necessario aver sottoscritto un abbonamento e aver scaricato l'app dell'emittente televisiva su una Smart TV. Vie alternative, nel caso in cui non si disponesse di una Smart TV, sono collegare una console PlayStation (PS4 o PS5) oppure Xbox (One, One S, One X, Series S o Series X) o anche dispositivi come l'Amazon Fire TV Stick o il Google Chromecast al proprio televisore.

La partita tra Napoli e Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite).

Il match sarà, infine, disponibile anche sulle relative app delle due emittenti (app DAZN e Sky Go) e su Now TV, previo abbonamento, per seguire la partita da smartphone e tablet.