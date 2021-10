ULTIM'ORA - Squalifica e ammenda per Spalletti dopo l'espulsione: notizia ufficiale!

Il giudice sportivo ha pubblicato pochi minuti le decisioni e le sanzioni relative alla non giornata del campionato di Serie A. Non ci sono buone notizie per Luciano Spalletti, espulso dall'arbitro Massa al termine di Roma-Napoli.

Il tecnico del Napoli, come si legge dal comunicato, è stato squalificato per una giornata per "aver rivolto al Direttore di gara espressioni irrispettose e aver assunto un atteggiamento ironico". Per il tecnico azzurro anche 5mila euro di ammenda.

Spalletti espulso arbitro Massa

Una giornata anche per Mourinho, mentre la società giallorossa è stato multata di 10mila euro a causa dei cori offensivi di discriminazione territoriale dei propri tifosi.