Osimhen, il nigeriano oggi non rilascerà dichiarazioni

Secondo quanto riportato da Il Mattino, nella sua edizione odierna, Victor Osimhen oggi non rilascerà dichiarazioni.

La notizia è sorprendente in quanto l'avvocato Grassani, appena qualche giorno fa, aveva dichiarato l'intenzione di far parlare Osimhen, ma il giocatore è con la nazionale nigeriana, e non è previsto alcun tipo di collegamento.

Mentre se ascoltare o meno le dichiarazioni del direttore di gara dovrà sceglierlo Carmine Volpe, supermagistrato, presidente della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.