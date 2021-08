Il retroscena, Ounas richiesto da un top club di Serie A

Come riportato dal Corriere dello Sport, un altro club ha chiesto informazioni per Adam Ounas, prima che Spalletti lo blindasse.

Le parole del tecnico sono state chiare: "E' un buon giocatore, resta con noi e ci darà una mano importante". Inoltre Giuntoli ha interrotto definitivamente la trattativa con il Marsiglia, quindi, a tre giorni dalla chiusura del mercato, è sicuro, Adam Ounas vestirà azzurro almeno per questa stagione.

Un tentativo last minute è stato fatto da un top club del nostro campionato, il Milan, il club allenato da Pioli, alla ricerca di quel tipo di giocatore, capace di cambiare continuamente posizione nella trequarti offensiva, aveva individuato in Ounas il profilo giusto, ma niente da fare, l'algerino non si muove.