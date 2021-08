Deciso il futuro di Ounas!

Come riportato dal quotidiano Il Mattino, ci sono importanti novità riguardanti il futuro di Adam Ounas.

L'algerino non lascerà il Napoli questa sessione di mercato, è stato lo stesso Giuntoli a comunicarlo a Spalletti.

La richiesta del Napoli è sempre stata di almeno 15 milioni di euro, o subito o con un obbligo di riscatto, ma il Marsiglia non è mai andato oltre il diritto, di conseguenza Giuntoli ha interrotto bruscamente la trattativa.

Anche perché Ounas ha un ruolo importante in questo Napoli, è l'uomo in più a partita in corso, andarlo a sostituire a due giorni dalla fine del mercato sarebbe tutt'altro che semplice.