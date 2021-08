Charleroi, Notaro: "Zedadka è stato un affare per tutti. Osimhen? Che impari a contenersi"

Mario Notaro, team manager del Charleroi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Zedadka, arrivato in prestito dal Napoli. Di seguito quanto dichiarato:

"Ancora non ho visto Zedadka, ma siamo contenti del suo arrivo. Si tratta un buon calciatore e ci darà una mano. È stato un buon affare per tutti. Osimhen? Non si può mai dire bravo ad un calciatore che lascia in 10 i compagni. Deve imparare a contenere certi comportamenti".