In caso di partenza di un difensore, già individuati i due ricambi

Nella sua edizione odierna, la Gazzetta dello Sport, analizza il mercato in entrata e in uscita del Napoli, concentrandosi in modo particolare sul reparto difensivo.

In caso di partenza di Manolas, sono due i giocatori che proverebbe ad acquistare Giuntoli.

In questo momento, dopo la cessione di Luperto, il Napoli ha solamente tre centrali, Koulibaly, Manolas e Rrahmani.

Il quarto, per completare il reparto, dovrebbe essere Maksimovic. Il difensore serbo non vede l'ora di tornare a vestire la maglia del Napoli, non essendosi accasato in nessuna squadra una volta terminato il contratto con gli azzurri.

Se dovesse partire Manolas, il nome più seguito per sostituirlo è Marcos Senesi, centrale argentino, nato nel 1997, che milita nelle file del Feyenoord. Il suo valore oscilla dai 15 ai 20 milioni di euro.