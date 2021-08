Tutte le energie sul terzino sinistro, gli aggiornamenti sul preferito

Nella sua edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha analizzato il mercato del Napoli in entrata.

I ruoli che necessitano di essere coperti sono tre, difensore centrale, terzino sinistro e centrocampista centrale.

Il primo slot dovrebbe essere occupato da Nikola Maksimovic, mentre per le altre due posizioni regna incertezza da inizio mercato.

Il Napoli, però, necessita di velocizzare le operazioni, per fornire a Spalletti una rosa competitiva e senza lacune.

Per questo tra tutti, Giuntoli, concorde con Spalletti e De Laurentiis, una volta sfumato Emerson Palmieri, ha deciso di puntare con decisione su Reinildo Mandava, per la fascia sinistra e Berge, per la mediana.

Per il secondo non ci sono novità, mentre per Mandava, secondo quanto riportato dal quotidiano, filtra un cauto ottimismo.