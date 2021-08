Giuntoli ha già scelto con chi sostituire Insigne in caso di partenza

Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, si fa il punto sulla situazione Lorenzo Insigne, pensando già al piano A e al piano B in caso di partenza del capitano.

Tralasciando l'ipotesi, non remota, di affidare quella posizione a Lozano, per far agire a destra uno tra Politano e Ounas; sono due i calciatori finiti nel mirino di Cristiano Giuntoli.

Il piano A è Jeremie Boga, già inseguito nelle scorse sessioni di calciomercato, in caso di partenza di Insigne sarebbe il primo nome sulla lista del Napoli.

Il piano B è Mikkel Damsgaard, il talento danese, che ha stupito tutti disputando uno straordinario Europeo, è considerato un profilo anagrafico e tattico che si combinerebbe con le esigenze della squadra.