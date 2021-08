Giuntoli in rottura con il Chelsea, non aspetterà Emerson Palmieri

Nella sua edizione odierna, La Repubblica fa il punto sul mercato in entrata del Napoli.

Ormai si è arrivati ad un punto cruciale del calciomercato, e il Napoli incomincia ad avere fretta di chiudere le trattative più importanti, quindi quelle legate al terzino sinistro e al centrocampista centrale.

Secondo il quotidiano, proprio in merito al terzino sinistro, Giuntoli non aspetterà altro tempo, o il Chelsea accetta di cedere Emerson Palmieri in prestito oppure si punterà con decisione Reinildo Mandava.