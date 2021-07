Il Mattino: "De Laurentiis vuole multare un ex Napoli, per una vicenda di due anni fa"

Come riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato a non far sconti per la vicenda della notte del 5 novembre 2019. Quella sera i giocatori del Napoli si rifiutarono di andare in ritiro a Castel Volturno, dopo il pareggio per 1-1 nella gara di Champions League contro il Salisburgo.

L'episodio ha recato un grave danno all'immagine del club partenopeo, che si era immediatamente mosso per vie legali.

La multa imposta ad Hysaj era di 65 mila euro, il 25% del suo stipendio mensile lordo.

Il Napoli però non proseguì l'iter legale, in quanto sarebbe servita la nomina del terzo arbitro per risolvere le singole controversie e arrivare al lodo, ma non venne completato nessun collegio.

Ecco che ora, quasi per ripicca per essere andato via a zero, il Napoli si è attivato per la nomina del terzo arbitro esclusivamente contro Hysaj.