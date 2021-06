Sindaco di Castel di Sangro: "Siamo pronti, dal 5 al 15 agosto ci sarà il ritiro, nessuna partita contro altre squadre della Serie A"

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio KissKiss Napoli, è intervenuto il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Queste le sue dichiarazioni principali: "Come procedono i preparativi? Siamo pronti, dal 5 al 15 agosto ci sarà il ritiro. Periodo complicato ma faremo del nostro meglio".

"Stadio? Il problema è che con il limite imposto del 20% ci saranno massimo 2000 persone, non abbiamo ancora indicazioni chiare. Attendiamo notizie, per ora il comitato tecnico scientifico ha altro a cui pensare, speriamo bene".

"Cosa troveranno i tifosi? Maggiore disponibilità degli spazi, meno limitazioni, certo l’aspettativa dei tifosi è quella di salire sugli spalti, ci auguriamo che ciò sarà permesso".

"Amichevoli? Non ho notizie in questo senso, non credo si andrà oltre qualche squadra di serie B, sennò l’avremmo già saputo".