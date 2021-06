Mykolenko, parla l’agente: “Napoli ? È diventato un tormentone. Potenziali sviluppi dopo l’europeo”

Durante la trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Sergiy Serebrennikov, agente Mykolenko.

Ai microfoni di Radio Marte si è lasciato andare ad alcune rivelazioni: “Il Napoli mi ha contattato per Mykolenko? Ormai è diventato un tormentone, ogni sessione di mercato si parla di questo accostamento, mi fa sorridere. Non voglio partecipare a speculazioni, anche perché il ragazzo è impegnato agli Europei. Se ci saranno interessamenti magari si verificheranno dopo gli Europei. Credo che sia pronto, il ragazzo è giovane ma ha già esperienza. Ha giocato tanti anni nella Dinamo Kiev e nella Nazionale. Penso che sia un giocatore pronto per affrontare qualsiasi campionato, anche le top league a livello europeo.“

Il procuratore, che tutela gli interessi del talento ucraino, ha anche aggiunto:

Come mai i miei giocatori vengono spesso accostati al Napoli? Anche i giornalisti italiani devono pur mettere in mezzo qualche idea. Andando a scandagliare i profili ovviamente solo pochi club possono permettersi un giocatore come Mykolenko, tra questi il Napoli, la Juve e altri. Quindi i giornalisti accostano sempre agli stessi club.