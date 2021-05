Quanti soldi perde il Napoli senza la Champions League!

QUANTI SOLDI PERDE IL NAPOLI – La mancata qualificazione in Champions League è una vera e propria doccia fredda per la squadra di Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri avevano bisogno di un successo contro il Verona che però non è arrivato a causa del pareggio per 1-1 al Maradona. Ma quanto perde il Napoli a livello economico con il mancato accesso all’Europa che conta?

Quanto soldi perde il Napoli senza Champions?

Il Napoli centrando la Champions avrebbe guadagnato un netto di 24 milioni di euro, cifra che percepiscono le squadre che nella stagione precedente erano in Europa League (in questo caso Napoli e Milan), a questa cifra si sarebbe aggiunta quella dei 14,2 milioni di euro per la quarta posizione in classifica. Centrare l’obiettivo avrebbe dunque garantito circa 40 milioni di euro nelle casse azzurre.

Se a queste cifre si aggiunge il mancato supporto del pubblico di tutta la stagione, ecco perché la mancata Champions League si rivela un problema anche dal punto di vista economico soprattutto in ottica prossima stagione. Se il Napoli non sa ancora chi siederà sulla sua panchina, ora c’è da fare i conti anche con i possibili addii in casa azzurra.

Tiemoue Bakayoko of SSC Napoli and Nikola Kalinic of Hellas Verona compete for the ball during the Serie A football match between SSC Napoli and Hellas Verona at Diego Armando Maradona stadium in Napoli Italy, May 23rd, 2021. Photo Cesare Purini / Insidefoto CesarexPurini

Chi può essere sacrificato?

In casa Napoli ora c’è da fare anche i conti sui possibili partenti a causa del mancato accesso alla prossima Champions League. Se il riscatto di Bakayoko sembrava già essere complicato, adesso diventa quasi impossibile vedere il numero 5 in azzurro anche nella prossima stagione. Ora bisognerà vedere cosa succederà a giocatori come Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly, da mesi nel mirino di vari top club europei. Il Napoli quasi sicuramente dovrà fare cassa cedendo qualche pezzo pregiato e rimboccarsi le maniche per il prossimo anno.

