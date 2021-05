Pagelle Napoli Verona 1-1: Hysaj disastroso, Bakayoko horror, Gattuso assurdo

PAGELLE NAPOLI VERONA – Finisce qui la partita tra Napoli e Verona, con il risultato di 1-1 che condanna il Napoli ad un’altra stagione in Europa League. Azzurri che non sono riusciti a mantenere il vantaggio maturato con Rrahmani all’ora di gioco e si sono fatti raggiungere da Faraoni.

Il Milan e la Juventus hanno vinto, certificando la propria qualificazione in Champions League.Non è riuscito a fare lo stesso il Napoli, anche a causa di alcune scelte scriteriate da parte di Gennaro Gattuso.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Calcio Napoli, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

Pagelle Napoli Verona

Meret 6: incolpevole sul gol del Verona, si distingue in più di una occasione.

Di Lorenzo 5,5: troppi errori in fase di impostazione e poca attenzione in fase difensiva.

Manolas 6: ottima prestazione del greco, nonostante il risultato finale.

Rrahmani 7: il gol dell’ex sembrava essere storico per la qualificazione in Champions League, ma il suicidio azzurro ha reso meno rilevante la sua bordata.

Hysaj 4: chiude la sua avventura in azzurro con un errore che costa ai partenopei tre punti e qualificazione in Champions League.

Bakayoko 4,5: deambula in mezzo al campo fino alla sostituzione, rischia di essere espulso e viene graziato dall’arbitro, ma il Napoli era già in 10 con lui in campo.

Fabian Ruiz 5: cerca di fare il possibile, ma non è nelle sue serate migliori.

Lozano 5: poca brillantezza, tanta voglia di fare ma con pochissima testa.

Zielinski 4,5: prestazione non in linea con le ultime uscite, poco più di un’ora di gioco per il polacco.

Insigne 5: era chiamato ad essere il trascinatore del Napoli, ed il risultato finale rispecchia la sua prestazione.

Osimhen 5: ingabbiato tutta la partita dai difensori del Verona, non è praticamente mai pericoloso.

I voti dei subentrati

Mario Rui 5: fare meglio di Hysaj non era difficile, ma il portoghese compie troppi errori sull’out di sinistra.

Mertens 5.5: non riesce a dare il cambio di passo all’attacco azzurro.

Politano 5,5: ha l’occasione in pieno recupero di entrare nella storia, ma il tiro gli esce centrale,

Petagna S.V.