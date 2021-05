Nuovo allenatore Napoli: come cambiano gli scenari senza Champions League

NUOVO ALLENATORE NAPOLI – Dopo il pareggio con il Verona, il Napoli è costretto ad abbandonare la possibilità di giocare la Champions League. Gli azzurri dopo il pareggio di Faraoni e le vittorie di Milan e Juventus, sono stati “condannati” a giocare l’Europa League nella prossima stagione.

Come è chiaro, la mancata qualificazione a quella che è “l’Europa dei grandi” cambia completamente gli scenari riguardanti il prossimo allenatore del Napoli.

Nuovo allenatore Napoli, come cambiano gli scenari

Tralasciando clamorosi colpi di scena, il fatto di non giocare la massima competizione europea allontana definitivamente la possibilità di vedere Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli.

Dunque adesso è aperta la discussione: su chi punterà Aurelio De Laurentiis?

Il primo allenatore in lizza è certamente Luciano Spalletti, che sembra il preferito della società ed avrebbe già dato la disponibilità a giocare l’Europa League con gli azzurri.

Da poco è spuntato il nome di Sergio Conceicao per la panchina del club partenopeo. Il tecnico portoghese avrebbe in programma un incontro con la società, almeno secondo quanto riportato da Sportmediaset.

L’ultimo nome di “alto profilo” sarebbe quello di Maurizio Sarri, che potrebbe essere stimolato da un ritorno a Napoli, per far tornare a sognare i tifosi azzurri.

Senza Champions chi sarà il nuovo allenatore del Napoli?

Nel caso in cui però la società dovesse decidere di rifondare, approfittando della situazione, i nomi potrebbero essere di un profilo più basso.

Sarebbe da leggere in questo senso un eventuale ingaggio di Dionisi, che tanto bene ha fatto con l’Empoli in Serie B. Il tecnico dei toscani potrebbe seguire il sentiero tracciato da Sarri e venire a Napoli per fare il definitivo salto di qualità.

Un altro nome di basso profilo sarebbe da ricercare in Italiano, allenatore dello Spezia, che però sembra essere destinato ad altri club di Serie A, con obiettivi minori rispetto al Napoli.