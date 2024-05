Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma: De Laurentiis ci riprova, l’annuncio

Il calciomercato estivo è ancora lontano dall’apertura ufficiale, ma iniziano a circolare le prime indiscrezioni. Ritorno di fiamma per un giocatore in ottica Napoli.

La stagione del Napoli si avvia verso la conclusione, e per gli azzurri ci sarà una sfida amarcord. Questa sera gli azzurri torneranno al Bluenergy Stadium per sfidare l’Udinese, a poco più di un anno dalla conquista dello scudetto proprio nello stadio dei friulani.

La stagione non è stata la medesima purtroppo, ma in vista del futuro i dirigenti azzurri già stanno programmando il calciomercato. Possibile ritorno di fiamma per un obiettivo di mercato, su cui De Laurentiis starebbe ritentando il colpo.

Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma: De Laurentiis ritenta l’affondo

Il Napoli questa sera scenderà in campo al Bluenergy Stadium di Udine per sfidare l’Udinese di Fabio Cannavaro. La stagione degli azzurri non è andata come si sperava, soprattutto dopo aver conquistato lo scudetto in maniera schiacciante. Inutile ormai fasciarsi la testa per quest’annata, che va conclusa al più presto per proiettarsi verso la prossima. Saranno diversi i cambiamenti all’interno della società e dell’organico della squadra, che sarà completamente ridimensionata.

La dirigenza azzurra è già al lavoro su vari obiettivi in vista del mercato estivo. Tra i tanti nomi circolati nel corso di questi mesi, potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma. Difatti il Napoli sarebbe pronto a ritornare all’attacco per il centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic, che già a gennaio è stato vicino agli azzurri. Ad annunciare il possibile approdo del centrocampista serbo a Napoli è il Direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello: “A giugno Samardzic potrebbe vedere da vicino il Vesuvio”.

Non è ormai più un segreto l’interesse del Napoli per Samardzic, con De Laurentiis che è stato vicino a chiudere l’operazione nel corso del calciomercato invernale. Il presidente azzurro è pronto a rilanciare il proprio affondo per Samardzic in vista dell’estate, soprattutto visti i tanti cambiamenti che ci saranno all’interno dell’organico partenopeo. Con l’addio certo di Piotr Zielinski, e la situazione di altri centrocampisti da valutare, Samardzic torna ad essere prepotentemente uno degli obiettivi principali del Napoli.

Il centrocampista serbo saluterà l’Udinese dopo una stagione di alti e bassi, anche a causa delle tante voci di mercato e del mancato passaggio all’Inter della scorsa estate. La sessione estiva di calciomercato del 2024 sarà quella giusta per il trasferimento di Samardzic, che potrà mostrare le proprie qualità in un club più blasonato. Il Napoli è tra i tanti club interessati, e De Laurentiis farà di tutto per regalare ai propri tifosi Lazar Samardzic.