Udinese-Napoli, Criscitiello prevede tutto: “Stesso film”

Questa sera i riflettori del Bluenergy Stadium si accenderanno per Udinese-Napoli. Il Direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha fatto la sua previsione per il match odierno.

La 35ª giornata di Serie A si concluderà questa sera con il posticipo Udinese-Napoli, che prenderà il via alle 20:45. Situazione delicata per entrambe le squadre, che vanno a caccia dei 3 punti, ma chi rischia di più son sicuramente i friulani.

La squadra allenata da Cannavaro è in zona retrocessione, è solamente una vittoria contro il Napoli potrebbe rilanciare le speranze salvezza del club friulano. Proprio in vista del match di questa sera, Michele Criscitiello ha detto la sua sull’ipotetico risultato finale.

Criscitiello sicuro su Udinese-Napoli: “Il film sarà lo stesso”

In casa Napoli non si fa altro che viaggiare verso la fine di questa stagione complicata, con le ultime quattro partite rimaste da disputare. Una di queste andrà in scena questa sera al Bluenergy Stadium, dove gli azzurri sfideranno l’Udinese di Fabio Cannavaro. I friulani vanno a caccia di 3 punti fondamentali in chiave salvezza, visto che si aggancerebbero in classifica Cagliari e Frosinone. Situazione delicata anche per il Napoli, che ha bisogno di un successo per rilanciare le proprie ambizioni europee e allontanare i trentaduesimi di Coppa Italia per la prossima stagione.

Una gara delicata dunque sia per l’Udinese che per il Napoli, ma a rischiare grosso sono i friulani. In vista della gara che chiuderà la 35ª giornata di Serie A, è arrivata la previsione netta e decisa del Direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello: “Sassuolo-Inter? Parlare dopo è per tutti. Venerdì vi avevamo anticipato il finale del film. Stasera ci sarà Udinese-Napoli, ed il film sarà lo stesso. Il cinema diverso”.

Criscitiello si sbilancia su Udinese-Napoli in maniera decisa, annunciando come gli azzurri saranno sconfitti dai friulani per agevolarne la corsa alla salvezza. Il giornalista ha collegato la gara in programma questa sera con quella andata in scena sabato, in cui il Sassuolo ha battuto i neo Campioni d’Italia dell’Inter. L’Udinese ha bisogno disperato di punti in classifica per sperare ancora nella salvezza, e solamente un successo col Napoli potrebbe mantenere vive le speranze. In virtù di questa serie di fattori, Criscitiello si aspetta un “favore” da parte del Napoli all’Udinese, anche vista la presenza dell’ex Napoli Fabio Cannavaro come tecnico dei friulani. Ovviamente i tifosi azzurri si augurano che non sia così, ma che il Napoli lotti e porti a casa i 3 punti, anche perché c’è da salvare il salvabile in queste ultime quattro partite stagionali.