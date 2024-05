Allenatore Napoli, la posizione di Italiano: De Laurentiis ha deciso

Aurelio De Laurentiis prosegue la propria caccia al prossimo allenatore del Napoli. Arriva la decisione del patron azzurro in merito a Vincenzo Italiano.

Nel corso di questi mesi, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha lavorato a lungo su una serie di allenatori in vista della prossima stagione. Il patron azzurro ha sondato con gran forza Antonio Conte, ma oltre al tecnico salentino, ci sono anche altri allenatori nel mirino.

Tra questi c’è anche l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che a fine stagione saluterà i Viola per iniziare una nuova avventura altrove. Sarebbe arrivata la decisione definitiva di De Laurentiis sull’opzione Italiano per la panchina del Napoli.

Nuovo allenatore Napoli, la decisione di De Laurentiis su Vincenzo Italiano

È ormai dallo scorso novembre – quando fu esonerato Rudi Garcia – che Aurelio De Laurentiis è al lavoro per l’allenatore del Napoli in vista della prossima stagione. Alla panchina azzurra son stati accostati diversi nomi, dai vari allenatori top fino ai più emergenti. Il preferito di De Laurentiis è Antonio Conte, su cui il patron azzurro ha lavorato insistentemente nel corso di questi mesi. Negli ultimi giorni si è parlato però di un cambiamento nelle idee del patron del Napoli, che starebbe valutando anche altri allenatori.

Tra questi c’è Vincenzo Italiano, che già da diverse stagioni intriga il presidente del Napoli. Sul tecnico della Fiorentina sarebbe arrivata la decisione definitiva di Aurelio De Laurentiis. Come riportato da Tuttosport, Italiano è nel mirino di De Laurentiis, ma il presidente azzurro preferisce allenatori più blasonati per il suo Napoli rispetto al tecnico della Fiorentina. Ovviamente questa notizia va a far calare sensibilmente le quotazioni di Italiano in ottica Napoli, che nei giorni scorsi sembrava esser ritornato in auge per gli azzurri. Sempre come riporta il quotidiano sportivo, De Laurentiis starebbe continuando a coltivare il sogno di portare Conte al Napoli, seppur le quotazioni del tecnico salentino siano calate rispetto alle scorse settimane.

Il futuro di Vincenzo Italiano ed Antonio Conte resta tutto da scrivere, ma le quotazioni dei due in ottica Napoli sono cambiate drasticamente. Per l’attuale allenatore della Fiorentina le chance di approdare in azzurro si riducono sensibilmente, ma alla finestra ci sono altri club di Serie A. Difatti il Torino resta in pole per Italiano, ma occhio all’inserimento del Bologna in caso di addio di Thiago Motta a fine stagione. Quel che è certo è che Italiano è sempre più lontano dal Napoli, con Conte che torna prepotentemente in pole nei piani di Aurelio De Laurentiis.