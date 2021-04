LIVE – Torino-Napoli, formazioni ufficiali: non ce la fa Fabian Ruiz, al suo posto Bakayoko

Buonasera amici di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Napoli. Gli azzurri sono la squadra più in forma del campionato ed hanno la possibilità di raggiungere, e scavalcare, la Juventus al quarto posto a quota 66 punti. D’altro canto la squadra granata ha bisogno di fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, in vista di un finale di stagione infuocato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen. All. Gattuso.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE