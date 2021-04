HIGHLIGHTS SAMPDORIA NAPOLI – È terminata da pochi istanti la sfida di Marassi tra Sampdoria e Napoli. Azzurri che si sono imposti contro i blucerchiati con il punteggio di 0-2, grazie alle reti di Fabian Ruiz e Victor Osimhen. Gli uomini di Gattuso tornano dunque subito alla vittoria e riescono a riscattare il passo falso fatto contro la Juventus mercoledì pomeriggio.

Vista la vittoria dei bianconeri contro il Genoa, il Napoli resta a -3 dalla squadra di Pirlo e scavalca l’Atalanta in attesa del match di stasera dei nerazzurri. Ora è più compatto che mai il treno Champions League, con una lotta infuocata per i tre posti alle spalle dell’Inter. Fino all’ultima giornata se la batteranno Napoli, Juventus, Milan ed Atalanta, senza dimenticare la Lazio, vittoriosa in pieno recupero, e la Roma.

QUI LE PAGELLE DI SAMPDORIA 0-2 NAPOLI

Ultimissime Napoli calcio, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, Claudio Ranieri e Gennaro Gattuso:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto, Damsgaard; Gabbiadini Quagliarella. All. Ranieri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

Highlights Sampdoria Napoli, la sintesi del match



Meglio la Sampdoria in avvio di gara, ma è il Napoli a trovare il vantaggio alla mezz’ora di gioco. Splendido palleggio tra Osimhen, Zielinski e Fabian Ruiz, con lo spagnolo che conclude di sinistro e batte Audero, siglando il vantaggio azzurro. In chiusura di match, dopo un gol annullato al VAR di Thorsby a causa di un fallo in attacco su Koulibaly, il Napoli chiude il match. Mertens, subentrato a Zielinski, lancia Victor Osimhen in velocità che batte Audero e chiude la partita con il definitivo gol del 2-0. Napoli che, come detto, riscatta la sconfitta di Torino e riparte alla rincorsa di un posto in Champions League.