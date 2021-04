PAGELLE SAMPDORIA NAPOLI – È appena terminato il match di Marassi tra Sampdoria e Napoli. Azzurri che si sono imposti contro i blucerchiati con il punteggio di 0-2, grazie ai gol di Fabian Ruiz e Victor Osimhen. Gli uomini di Gattuso riescono a tornare immediatamente alla vittoria e riescono a riscattare il passo falso fatto contro la Juventus mercoledì pomeriggio. Continua ad infiammarsi la lotta per gli ultimi tre posti che portano alla Champions League alle spalle dell’Inter: vincono Milan, Lazio, Napoli e Juventus, in attesa della Roma alle 18 e dell’Atalanta stasera.

QUI GLI HIGHLIGHTS DI SAMPDORIA 0-2 NAPOLI

Pagelle Sampdoria Napoli, i voti degli azzurri

Ospina 6,5: prestazione solida del colombiano che guida bene la difesa, mantenendo la porta inviolata.

Di Lorenzo 6,5: corre per tutti i 90′ arando la fascia destra con costanza e qualità

Manolas 5,5: rischia un’insufficienza più grave con un paio di errori da horror nel primo tempo, poi si riprende bene.

Koulibaly 7: giganteggia prima su Quagliarella, poi su Keita, mostrando sprazzi di livello assoluto.

Mario Rui 6: prestazione sufficiente, si limita a fare il compitino sulla fascia limitando Candreva.

Fabian Ruiz 7,5: inventa calcio per 90′ e impreziosisce il match con il gran gol del vantaggio.

Demme 6: ordine e geometrie a centrocampo, oltre al solito lavoro in fase di interdizione.

Politano 5,5: non è la sua giornata, potrebbe regalare almeno due assist ai compagni ma perde il tempo di gioco.

Zielinski 6: l’assist compensa una prestazione sottotono, consentendogli di strappare la sufficienza.

Insigne 6,5: solita prestazione convincente del capitano azzurro, costante punto di riferimento dell’attacco.

Osimhen 7: chiude la partita dopo la solita galoppata in campo aperto da cavallo di razza.

I voti dei subentrati

Mertens 6,5: si divora un gol appena entrato, ma serve l’assist ad Osimhen che chiude il match, facendosi abbondantemente perdonare.

Lozano 6: entra in campo con tanta voglia di fare, rimediando subito un giallo per eccesso di foga, dà la scossa al match pur senza incidere sul tabellino.

Elmas S.V.

Bakayoko S.V.